Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы смогут напрямую летать в Сочи

Казахстанцы смогут напрямую летать в Сочи Фото: pexels
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, что возобновляются регулярные рейсы по маршруту Алматы – Сочи, сообщает Zakon.kz.

Авиакомпания "Азимут" с 28 июня 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Алматы – Сочи.

"Перевозки будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю по четвергам на воздушных судах типа Sukhoi Superjet-95", – говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Ранее стало известно, что из Казахстана запустят новые авиарейсы. 

Читайте также

В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Успеть загадать желание: земляне увидят яркий звездопад

Ученые доказали, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти

Анастасия Стативкина
Россия МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
спасатели
Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления