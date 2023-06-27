Казахстанцы смогут напрямую летать в Сочи

Фото: pexels

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, что возобновляются регулярные рейсы по маршруту Алматы – Сочи, сообщает Zakon.kz.

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