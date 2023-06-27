Казахстанцы смогут напрямую летать в Сочи
Фото: pexels
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, что возобновляются регулярные рейсы по маршруту Алматы – Сочи, сообщает Zakon.kz.
Авиакомпания "Азимут" с 28 июня 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Алматы – Сочи.
"Перевозки будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю по четвергам на воздушных судах типа Sukhoi Superjet-95", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее стало известно, что из Казахстана запустят новые авиарейсы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ