Гонки миллиардов: Каково совокупное состояние 50 самых богатых людей мира

В истории человечества всегда существовало стремление к достижению финансового успеха. И кое кому удается достичь головокружительных высот в накоплении богатства. Zakon kz попытался выяснить алгоритмы, которые неожиданно или закономерно возносят на вершину финансового Олимпа.

Состояние 2668 миллиардеров из списка Forbes "Миллиардеры мира 2022" составило 12,7 трлн долл. В прошедшем году 25 самых богатых людей потеряли 200 млрд из общих 2,3 трлн.

Для большинства людей, если не учитывать фактор наследования или слепого везения, достижение значительного состояния требует упорного труда, настойчивости и умения принимать риски. Многие из самых богатых людей в мире начинали с небольших предприятий или идей и масштабировали их до глобального успеха. Некоторые из них использовали собственные технологические разработки, а другие инвестировали в акции или недвижимость. Так, существует ли формула, которая гарантирует финансовый успех, или удел миллиардера – случайное благоволение госпожи удачи?

Гонки миллиардов

В конце прошлого года список богатейших людей мира по версии Forbes впервые возглавил французский магнат предметов роскоши владелец Louis Vuitton, Christian Dior и Tiffany & Co Бернар Арно, состояние которого на то время превысило 176,6 млрд долл.

А вот капиталы генерального директора Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска сократились на 100 млрд долларов и составили 146,5 млрд долларов. Это была одна из самых крупных потерь на фондовом рынке за всю его историю. В начале марта 2022 года, его богатство достигло 219 млрд долларов, однако затем упали акции Tesla, которые ранее в пику роста позволили преодолеть отметку в 200 млрд долларов.

Другой интересный факт в том, что покупка Илоном Маском всех акций Twitter, которую он оценил в 44 млрд долларов – до сих пор одна из самых обсуждаемых событий в мире бизнеса и капитала. По мнению критиков, соцсеть негативно повлияла на Tesla, из-за чего акции самого высокотехнологичного актива Маска стали падать. Но, продолжает расти стоимость его компании SpaceX, которая в апреле текущего года выросла до 140 млрд долларов.

Когда богатство служит всему обществу, а не только его обладателю

В списке богатейших людей планеты третья позиция за владельцем и главой конгломерата Adani Group индийским миллиардером Гаутам Адани с121,4 млрд долларов.

Адани удалось обойти в рейтинге некоторых самых богатых американских миллиардеров в том числе потому, что они в прошлом году пожертвовали на благотворительность астрономические суммы. К примеру, 2022 Билл Гейтс перевел 20 млрд в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность более 35 млрд долларов.

Следует отметить, что в развитых странах большинство богатых людей активно вкладывают свои средства в благотворительность и социальные проекты, сознавая ответственность перед обществом и страной. Благодаря чему такие сферы, как наука, технологии, экономика, спорт и искусство развиваются, становятся конкурентоспособными и генерируют новые возможности. То есть, частный капитал охватывая тех способных людей, которые не могли претендовать на внимание государственной системы, можно сказать, улучшает человеческий капитал. Многие фонды, университеты и другие организации работают на выявление одаренных личностей, создавая им хорошие условия для самореализации.

В пятерке самых богатых предпоследнее и последнее места занимают основатель крупнейшей онлайн-платформы для покупки и продажи товаров Amazon.com Джефф Безос с 108,5 млрд долларов и глава холдинговой компании Уоррен Баффет с 106,3 млрд долларов.

Быть миллиардером – ты не обязан, но миллионером – должен

По мнению финансовых аналитиков и, в первую очередь, самих миллиардеров, не каждому по силам сколотить миллиардное состояние. Видимо, прав классик, утверждавший, что талант – это 99% упорного труда. Но оставшийся процент, возможно, состоящий из удачи, как свидетельствует статистика, выпадает вкупе с остальными необходимыми слагаемыми успеха очень немногим. Данный вывод подтверждается и многочисленными исследованиями, согласно которым, предпринимательский талант такое же достаточно редкое явление, как и любая другая одаренность. Согласно фактам, ни в одном государстве количество гениальных бизнесменов или инвесторов не превышает 1% от численности всего населения.

Однако, это не повод ссылаться на финты капризной фортуны. Те же эксперты и обладатели сверхдоходов указывают на инвестирование на фондовом рынке, как на чуть ли не самый эффективный способ стать миллионером для тех, кто не занят предпринимательством и имеет только оплату за свой наемный труд.

По сути, для большей части жителей, например, США, небольшие, но регулярные инвестиции на протяжении всей трудовой деятельности при достижении пенсионного возраста или даже раньше аккумулируют пару-тройку миллионов долларов.

Причем, гуру экономики подчеркивают результативность инвестирования именно на длинных дистанциях при сбалансированном портфеле и избегании кратковременных, высокорисковых и спекулятивных целей.

ТОП 50 самых богатых жителей планеты

По итогам 2022 года список самых богатых людей выглядит следующим образом:

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В заключение отметим, что 50 самых богатых людей мира, которые обладают огромными состояниями и влиянием, достигли своего финансового успеха благодаря своему предпринимательскому духу, упорству и инновационным идеям, удаче. При этом заметим, что все-таки богатство не единственный показатель успеха в жизни. Важно стремиться к счастью и удовлетворенности, совмещая финансовое благополучие с социальной ответственностью.