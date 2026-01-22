#Казахстан в сравнении
Финансы

От овощей до алкоголя: список товаров из России, которые прибавят в цене в феврале

Фрукты, овощи, овощной, продукты питания, продуктовый, минимаркет, супермаркет , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 15:22 Фото: freepik
Рост цен на импортные продукты питания из России в феврале станет неизбежным следствием масштабных изменений в экономике нашего ключевого торгового партнера, сообщает Zakon.kz.

Эксперты предупреждают: на этот раз подорожание импорта из России вызвано не только сезонностью, но и фундаментальной перестройкой налоговой системы РФ, а также резким взлетом производственных издержек.

Налоговый пресс

По мнению экономиста Хаджимурада Белхароева, февральская коррекция цен во многом обусловлена накопленным эффектом января. Главным триггером стало повышение базовой ставки НДС в России с 20% до 22%. Несмотря на то, что социально значимые товары (хлеб, молоко и т.д.) имеют льготы, общая налоговая нагрузка на бизнес выросла, что создает эффект домино для всей цепочки поставок.

К этому добавляются критические изменения для малого бизнеса.

Снижение порога оборота для уплаты налогов индивидуальными предпринимателями в РФ привело к тому, что дистрибьюторы и мелкие оптовики вынуждены закладывать новые расходы в конечную стоимость товара.

Дополнительным "топливом" для инфляции стали цены на логистику. Стоимость перевозки и аренды складских помещений подскочила на 10–20%. Как отмечает аналитик Александр Панченко, завершение новогодних акций в РФ обнажило реальную себестоимость продуктов, которая оказалась выше ожидаемой из–за роста трат на энергоносители и зарплаты персонала.

Группы риска: от огурцов до деликатесов

Анализ данных позволяет выделить категории товаров, по которым удар будет наиболее ощутимым:

  1. Тепличная продукция: огурцы и помидоры, поступившие в сети в феврале, прибавят в цене до 20%. По словам Белхароева, основной вклад здесь вносят затраты на обогрев и освещение теплиц в зимний период.
  2. Алкоголь и табак: это лидеры антирейтинга (прогноз роста – до 30%). Причина проста – плановое повышение акцизов в России, которое автоматически перекладывается на импортеров.
  3. Бакалея в упаковке: из–за роста экологических сборов на утилизацию упаковки ощутимо подорожают макароны, печенье и шоколад.
  4. Мясной сектор: несмотря на относительно высокий уровень самообеспечения Казахстана мясом птицы (около 80%), импортная свинина и говядина из РФ продолжит дорожать на 10–20% вслед за российским рынком, где годовая инфляция на 19 января уже превысила 6,4%.

Сможет ли Казахстан смягчить удар?

Статистика показывает устойчивый тренд: импорт продовольствия из России в Казахстан превышает 540 млн долларов. Мы критически зависим от северного соседа в поставках сахара, рыбы, молочной продукции и кондитерских изделий.

Ситуация осложняется тем, что по многим позициям внутренние цены в России уже превысили казахстанские. Например, десяток яиц в РФ стоит 1,2 доллара против 1,1 доллара в РК.

Эта разница создает мощный стимул для выравнивания цен: российским поставщикам выгоднее продавать товар на внутреннем рынке или поднимать экспортные цены для Казахстана.

В общем, февраль 2026 года, как обычно, станет месяцем "ценовой адаптации". Учитывая, что потребительские цены в РФ только за первую половину января выросли на 1,72%, казахстанцам стоит готовиться к тому, что импортная продуктовая корзина из России в супермаркетах подорожает на 5–15% в зависимости от категории.

Ранее мы сообщили, что в Министерстве сельского хозяйства РК рассматривают возможность введения временных ограничений на вывоз овощей сроком до трех месяцев. В ведомстве считают, что такие меры позволят избежать дефицита продукции в межсезонье.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
