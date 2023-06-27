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Казахстанцам не будут делать скидки за задержки поездов

Казахстанцам не будут делать скидку за задержки поездов Фото: primeminister.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в кулуарах правительства 27 июня, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что скидок за задержки поездов казахстанцам делать не будут, сообщает Zakon.kz.

Министр прокомментировал частые задержки поездов. По его словам, протяженность железнодорожных сетей РК составляет 16 тысяч километров. Ежегодно ремонтируют 500 км сетей, в 2023 году этот показатель увеличился вдвое – до 1100 км.

"Это связано в первую очередь с обеспечением безопасности. Вы видели, какие у нас были в зимний период ситуации, когда с рельсов поезда сходили. Чтобы этого не допускать, в летний период максимально нужно успеть на большой протяженности провести ремонтные работы. Задержки связаны с этим. У КТЖ уже было официальное обращение. Приносили извинения. Но для нас в приоритете обеспечение безопасности".Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев

При этом скидки за предоставленные неудобства казахстанцам предоставлять не планируют. Такую возможность не рассматривают, подчеркнул Марат Карабаев.

19 мая эксперты поделились мнением о том, почему поезда в Казахстане продолжают опаздывать.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" рассказали, как вернуть деньги при отмене или задержке поезда.

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