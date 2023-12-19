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Задержка поездов: не пора ли отправить главу КТЖ в отставку, ответил Карабаев

Казахстан поезда КТЖ Фото: rail-news.kz
Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос, не считает ли он, что глава КТЖ Нурлан Сауранбаев не справляется со своими обязанностями, учитывая постоянные задержки поездов, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев не согласился с этим, отметив, что в 2023 году рост железнодорожных перевозок составил 5%. Нурлан Сауранбаев на пост главы КТЖ пришел два года назад.

"Вы за два года что оцениваете? Я как глава минтранспорта оцениваю деятельность казахстанских железных дорог и говорю, что проблемы годами копились, но шаг за шагом решаются. И КТЖ системно вместе с министерством меры принимает, о которых вы очень хорошо знаете".Марат Карабаев

Он отметил, что износ вагонного парка превысил 60%, а пассажирского – 50%. Поэтому КТЖ закупает новые вагоны.

"В этом году 64 единицы пассажирского парка купили. Летом были проблемы с отсутствием локомотивной тяги. В этом году было закуплено 114 единиц локомотивной тяги. Эти вопросы год за годом решаются".Марат Карабаев

Задержку поездов в этом году министр связывает с аномальными погодными условиями.

15 декабря 2023 года из-за сильного ветра и морозов более 20 поездов задержали в Жамбылской области.

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