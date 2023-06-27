Токаев высказался о поддержке Путина в свете последних событий

27 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев рассказал подробности разговора с Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Во время поздравления работников средств массовой информации Токаев заявил, что перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении.

"С этой задачей, вы, в целом, успешно справляетесь. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница.

"Мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов. С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев отметил, что Владимир Путин приедет в Казахстан осенью 2023 года.

"Сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа". Касым-Жомарт Токаев

24 июня 2033 года состоялся телефонный разговор Токаева с Путиным. Тогда президент России рассказал о ситуации в стране. На что, Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России.

"Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", – заявил Токаев.

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился прекратить движение своей военной компании.