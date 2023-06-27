Бывший форвард "Барыса" перешел в белорусский клуб

Двукратный чемпион Казахстана и бывший форвард хоккейного клуба "Барыс" Владислав Никулин пополнил состав белорусского "Гомеля", сообщает Zakon.kz.

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Спортсмен подписал контракт с клубом на сезон-2023/2024.

"В минувшем сезоне Владислав выступал в ВХЛ за команды "Металлург", "Буран" и "Югра", суммарно проведя 35 игр и отметившись 10 (4+6) очками. В общей сумме в ВХЛ форвард провел 175 матчей и набрал 63 (28+35) очка". Пресс-служба ХК "Гомель"

Ранее 28-летний форвард провел шесть сезонов в Казахстане, где защищал цвета "Барыса", "Кулагера", "Сарыарки", "Номада". В КХЛ за "Барыс" провел 35 игр, набрав 5 (1+4) очков, а в чемпионате Казахстана отыграл ровно 200 матчей, записав в свой актив 118 (57+61) результативных баллов.

В 2017 и 2021 годах Владислав был чемпионом Казахстана, в 2017 году завоевал серебряные награды на зимней Универсиаде. Также он привлекался в сборную Казахстана, где в 6 контрольных матчах набрал 2 (0+2) очка.

Ранее был опубликован календарь нового сезона КХЛ с участием казахстанского "Барыса".