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Опубликован календарь нового сезона КХЛ с участием казахстанского "Барыса"

КХЛ представила календарь регулярного чемпионата будущего сезона Фото: Instagram/barys_official
Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата будущего сезона. Каждая команда сыграет 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 165. С начала турнира до первой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы КХЛ, регулярный чемпионат нового сезона начнется 1 сентября в Москве. Матч за Кубок Открытия проведут действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона "Ак Барс". Уже на следующий день первый домашний поединок проведет "Барыс", который встретится с "Салаватом Юлаевым". Чемпионат продлится до 26 февраля 2024 года.

Хоккей Расписание КХЛ

Фото: Instagram/barys_official

"Барыс" завершит чемпионат также игрой дома, против "Сибири", 26 февраля. Игры плей-офф начнутся 29 февраля и продлятся до 29 апреля 2024 года. Первый раунд пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а начиная со второго команды разделят на две группы.

В турнире будет большая пауза с 8 по 18 декабря. Новогодний перерыв составит всего три дня, с 31 декабря по 2 января.

Хоккей Расписание КХЛ

Фото: Instagram/barys_official

Среди значимых событий будущего регулярного чемпионата КХЛ будет и тысячный по счету матч астанинского "Барыса" в лиге. Столичный коллектив 8 февраля 2024 года примет у себя дома питерский СКА.

Казахстанские хоккеисты вступают в новый сезон без многих легионеров. В составе "Барыса" также не будет многолетнего лидера команды Никиты Михайлиса, который перешел в "Металлург" из Магнитогорска.

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