Впереди – Лондон: Димаш поделился кадрами с концерта в Барселоне
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал кадры со своего концерта в Барселоне, сообщает Zakon.kz.
Артист поделился постом в своем Instagram.
"Огромное спасибо замечательным испанцам и всем, кто приехал в Барселону на мой концерт. Чувствовать вашу любовь – это такая радость. Завтра мы летим в Лондон, увидимся на Уэмбли Арене", – написал Димаш.
Слушатели тепло поблагодарили артиста:
- Спасибо большое, Димаш, за невероятный концерт! Уже с нетерпением ждем следующий!
- Отличный концерт, как всегда! Желаю вам больших успехов в Лондоне!
- Шикарный концерт, Димаш! Счастье видеть и слышать вас!
Ранее Димаш Кудайберген анонсировал шоу у пирамид в Египте.
