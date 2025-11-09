#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Впереди – Лондон: Димаш поделился кадрами с концерта в Барселоне

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал кадры со своего концерта в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

Артист поделился постом в своем Instagram.

"Огромное спасибо замечательным испанцам и всем, кто приехал в Барселону на мой концерт. Чувствовать вашу любовь – это такая радость. Завтра мы летим в Лондон, увидимся на Уэмбли Арене", – написал Димаш.

Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Испании на легендарной Олимпийской арене

Слушатели тепло поблагодарили артиста:

  • Спасибо большое, Димаш, за невероятный концерт! Уже с нетерпением ждем следующий!
  • Отличный концерт, как всегда! Желаю вам больших успехов в Лондоне!
  • Шикарный концерт, Димаш! Счастье видеть и слышать вас!

Ранее Димаш Кудайберген анонсировал шоу у пирамид в Египте.

Айсулу Омарова
Димаш Кудайберген обратился к фанатам перед концертом в Барселоне
22:45, 08 ноября 2025
Димаш Кудайберген обратился к фанатам перед концертом в Барселоне
"Нет войне": Димаш поделился кадрами своего концерта в Малайзии
04:34, 28 июня 2023
"Нет войне": Димаш поделился кадрами своего концерта в Малайзии
Димаш поблагодарил поклонников после концерта в Турции
01:04, 15 октября 2023
Димаш поблагодарил поклонников после концерта в Турции
