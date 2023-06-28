Министр энергетики посетит ТЭЦ в Петропавловске

28 июня в Северо-Казахстанскую область прибыл министр энергетики Алмасадам Саткалиев, сообщает Zakon.kz.

Во время поездки Алмасадам Саткалиев посетит Петропавловскую ТЭЦ-2, ознакомится с работой энергетического комплекса.

Фото: gov.kz

"Также состоятся встречи министра с населением и некоммерческими организациями региона, личный прием граждан. По итогам рабочей поездки для представителей средств массовой информации региона будет организован брифинг", – рассказали в пресс-службе Министерства энергетики.

Также в ближайшее время министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев с рабочим визитом посетит города Риддер, Экибастуз, Алматы и области, проинспектирует готовность ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону и проведет встречи с населением регионов.

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22 июля стало известно, что комиссия Министерства энергетики РК завершила расследование технологического нарушения с обрушением дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ.

22 марта в 10:32 под завалами строительных конструкций спасатели обнаружили тело машинистки, работавшей на ТЭЦ-2. Ход расследования взяли на контроль прокурор области и начальник ДП СКО.

Директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2 задержали в рамках расследования дела по ст. 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям".

Ранее депутаты возмутились тем, что министр энергетики не выезжает в проблемные регионы. На что Саткалиев ответил, что график визитов проблемных объектов уже разработан и согласован с акиматами.