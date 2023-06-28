Многочисленные пожары в Восточном Казахстане ликвидированы

Спасатели Восточно-Казахстанской области ликвидировали все пожары в регионе, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в релизе МЧС РК, совместными усилиями пожарных, лесников и местных исполнительных органов ликвидированы загорания сухой растительности в Уланском районе в Приморском лесничестве и в Глубоковском районе в Комсомольском лесничестве.

В Уланском районе с огнем боролись с 26 июня 2023 года и ликвидировали на общей площади 5 га, а с пожаром на окраине Усть-Каменогорска с обеда 27 июня дня и ликвидировали на площади 14,2 га.

27 июня в 16:00 на территории Приморского лесничества в Восточном Казахстане локализовали возгорание.

27 июня в 18:30 локализован пожар на восточной окраине Усть-Каменогорска в Комсомольском лесничестве.

