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Многочисленные пожары в Восточном Казахстане ликвидированы

Многочисленные пожары в Восточном Казахстане ликвидированы Фото: МЧС РК
Спасатели Восточно-Казахстанской области ликвидировали все пожары в регионе, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в релизе МЧС РК, совместными усилиями пожарных, лесников и местных исполнительных органов ликвидированы загорания сухой растительности в Уланском районе в Приморском лесничестве и в Глубоковском районе в Комсомольском лесничестве.

В Уланском районе с огнем боролись с 26 июня 2023 года и ликвидировали на общей площади 5 га, а с пожаром на окраине Усть-Каменогорска с обеда 27 июня дня и ликвидировали на площади 14,2 га.

27 июня в 16:00 на территории Приморского лесничества в Восточном Казахстане локализовали возгорание.

27 июня в 18:30 локализован пожар на восточной окраине Усть-Каменогорска в Комсомольском лесничестве.

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