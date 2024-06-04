Ночные пожары ликвидировали казахстанские огнеборцы

Ночью 4 июня пожары в Улытауской и Алматинской областях ликвидировали огнеборцы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, в городе Сатпаев на территории частного жилого дома произошло возгорание хозяйственной постройки площадью девять кв. м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

А в селе Узынагаш также на территории частного подворья произошло возгорание хозяйственной постройки и тюкованного сена. Силами спасателей огонь полностью ликвидирован за 40 минут с момента вызова.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По каждому из происшествий жертв и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

Утром 3 июня пожарные ликвидировали пожар в Карасайском районе Алматинской области, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв. м.