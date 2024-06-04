Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ночные пожары ликвидировали казахстанские огнеборцы

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 06:00 Фото: pixabay
Ночью 4 июня пожары в Улытауской и Алматинской областях ликвидировали огнеборцы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, в городе Сатпаев на территории частного жилого дома произошло возгорание хозяйственной постройки площадью девять кв. м.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 06:00

Фото: пресс-служба МЧС РК

А в селе Узынагаш также на территории частного подворья произошло возгорание хозяйственной постройки и тюкованного сена. Силами спасателей огонь полностью ликвидирован за 40 минут с момента вызова.

Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 06:00

Фото: пресс-служба МЧС РК

По каждому из происшествий жертв и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

Утром 3 июня пожарные ликвидировали пожар в Карасайском районе Алматинской области, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв. м.

Читайте также

Мопедист разбился насмерть, врезавшись на полном ходу во внедорожник в Алматы
Мопедист разбился насмерть, врезавшись на полном ходу во внедорожник в Алматы
Из Алматы депортировали африканцев
Из Алматы депортировали африканцев
Кадры спасения ребенка, застрявшего в железном кольце, попали на видео в Павлодаре
Кадры спасения ребенка, застрявшего в железном кольце, попали на видео в Павлодаре
Алия Абди
Улытауская область МЧС РК Алматинская область 2024 год Пожары
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Астрономы напомнили про сегодняшний парад планет
Астрономы напомнили про сегодняшний парад планет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: