Шымкентских детей бесплатно учат плавать

Детей из малообеспеченных и многодетных семей бесплатно учат плавать в Каратауском районе Шымкента спасатели департамента по ЧС, сообщает Zakon.kz.

В Каратауском районе Шымкента спасатели организовали бесплатное обучение плаванию детям из малообеспеченных и многодетных детей. Таким образом спасатели надеются избежать несчастных случаев на воде, пишет Eltar.

"Цель этого мероприятия – предупреждение чрезвычайных ситуаций в летнее время. На водоёмах очень много случаев, когда дети тонут. Хочется, чтобы все дети умели плавать", – рассказывает Мурат Мухамедов, представитель управления по ЧС по Каратаускому району.

На сегодня уроки плавания посещают 25 детей. Их обучают базовым навыкам поведения на воде. Спасателям в этом помогают местные предприниматели, владельцы различных зон отдыха.

"Первый навык – научиться не бояться воды и правильно дышать. К нам приходят ребята, которые совсем не умеют вести себя на воде. Кто-то быстро учится, кому-то нужно больше времени". Серик Базарбайулы, администратор зона отдыха района

Кроме обучения детей плаванию, сотрудники ДЧС на регулярной основе проводят рейды на водоемах в местах, запрещенных для купания. Там с детьми и подростками спасатели и полицейские беседуют с детьми.

В летний сезон увеличивается количество несчастных случаев на воде. За последние недели в разных регионах страны стали известны случаи, когда дети утонули во время купания. Так 20 июня подросток утонул близ Актау во время празднования окончания учебного года. Тремя днями позднее пятилетний мальчик утонул в Туркестанской области во время игры. Тонут в реках не только дети, но и взрослые: в Карагандинской области в реке найдены тела утонувших мужчины и женщины.