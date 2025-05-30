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Общество

Проезд в метро для детей станет временно бесплатным в Алматы

Алматы, проезд в метро, дети, проезд, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 18:01 Фото: КГП "Метрополитен Алматы"
В Алматы проезд в метро для детей будет временно бесплатным, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 мая 2025 года заявили в КГП "Метрополитен Алматы":

"В честь Международного дня защиты детей 1 июня в Алматы детям до 14 лет включительно предоставляется бесплатный проезд в метро. Инициатива направлена на поддержку семей с детьми в этот особенный день. Бесплатный проезд будет действовать на протяжении всего дня – с момента открытия метрополитена и до закрытия станций".

О том, куда пойти в Алматы на День защиты детей, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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