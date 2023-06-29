Массовое отравление в Кентау: количество пострадавших выросло до 92 человек

Число жителей Кентау, отравившихся едой в местном кафе, увеличилось до 92 человек. Среди пострадавших 41 ребенок и три беременные женщины, сообщает Zakon.kz.

Ситуация с массовым отравлением в Кентау находится под контролем местных властей, сообщил 29 июня на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Аскар Искаков.

Чиновник рассказал, что в кафе "Ризык-Рауаны", где отравились 92 человека, уже третий раз происходит инцидент, связанный с угрозой здоровью и жизни людей. В минувшем году заведение общепита дважды попадало в аналогичные ситуации.

"В августе прошлого года отравились восемь человек, в октябре – 168. Службой санитарно-эпидемиологического контроля в рамках закона приняты соответствующие меры. В первом случае индивидуальный предприниматель был оштрафован на 230 МРП, и ему выдали предписание об устранении правонарушения. Во втором случае по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса РК Кентауским городским отделом полиции возбуждено уголовное дело по досудебному расследованию. На основании постановления уголовного дела назначена внеплановая проверка со стороны УСЭК. В результатах проверки выявлены многочисленные недостатки", – сообщил Аскар Искаков.

При расследовании инспекторы выяснили, что в кафе отсутствует программа производственного контроля, а повара и официанты не прошли полный предварительный медосмотр. Из 20 работников только у 12 есть медицинская книжка. Документы, удостоверяющие безопасность сырья и продукции, оказались неполными, а при хранении продуктов нарушали санитарные нормы – мясо, курятину, молочные продукты, овощи и фрукты лежали в одном холодильнике. Проверяющие обнаружили и другие нарушения. Взятые в кафе пробы находятся на экспертизе.

Главный врач Кентауской Центральной городской больницы Асылбек Утебаев рассказал о состоянии отравившихся горожан. Он подчеркнул, что все пострадавшие 25-26 июня забирали из кафе пиццу, чикен (куриные крылышки) и суши.

"В инфекционном отделении центральной городской больницы Кентау на сегодняшний день обследованы 92 пациента с диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Из них 67 больных (40 детей, 27 взрослых) госпитализированы в инфекционный стационар. Среди них три беременные женщины. Состояние всех больных стабильное, средней тяжести. 28 больных в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, в том числе 19 взрослых, 9 детей", – сообщил Асылбек Утебаев.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, недостатка лекарств нет, отметил главврач.

27 июня в Кентау произошло массовое пищевое отравление в кафе. 28 июня городской отдел полиции возбудил уголовное дело. Ранее сообщалось о 58 пострадавших.