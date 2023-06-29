Какие причины приводят к гибели тюленей

В соцсетях снова появилось видео с мертвыми тюленями, которых вынесло на берег. Очевидцы засняли печальную картину в 40 км от Актау. Это не единичный случай. Все чаще в Казахстане фиксируется массовая гибель исчезающих животных. Zakon.kz обсудил с экологом возможные причины происходящего.

На данный момент известно, что для поиска погибших тюленей сотрудники Департамента экологии Мангистауской области выехали на предположительное место их обнаружения. Специалисты совершают обход береговой линии, чтобы найти туши редких животных, которые зафиксировали на камеру местные жители. После того, как мертвые тюлени будут найдены, эксперты возьмут пробы и смогут прояснить истинную причину гибели морских животных.

Подобные трагедии в Казахстане не редкость. Одна из последних произошла в начале мая этого года. Жители Актау обнаружили погибших животных и рыб на побережье примерно в 1,5 км от города Форт-Шевченко. На место выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной инспекции, Казгидромета и местных исполнительных органов. Департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха. 16 мая глава Минэкологии прокомментировала гибель тюленей на Каспии.

Каспийская нерпа, или каспийский тюлень

Фото: Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя

Каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее в Казахстане. Он занимает верхние позиции в трофической цепи. При этом естественные враги в среде обитания для взрослых животных отсутствуют. Каспийский тюлень является эндемиком – не встречается нигде в мире. Также он самый маленький тюлень на Земле.



В длину тюлень достигает почти полутора метров, а весит не больше 60 килограммов. Тело имеет серо-буроватый цвет. У взрослых особей есть пятна. Животные живут стаями. Каждые два-три года размножаются, а самка носит ребенка около года. Обычно рождается одно животное, редко – два.

Животное для получения еды может уйти в глубину до восьмидесяти метров. Питается рыбой, иногда ест ракообразных.

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Почему важно защищать тюленей

За последние десятилетия популяция каспийского тюленя резко сократилась, и теперь они находятся на грани вымирания. Причиной этому называют судоходство, изменение климата, загрязнение моря, присутствие микропластика и рыболовных сетей, в которых млекопитающие путаются и получают ранения.

В 2020 году каспийский тюлень занесен в Красную книгу, но с 2008 года этот вид значится в Красном списке Международного союза охраны природы в категории исчезающих. За убийство краснокнижного животного в Казахстане назначается штраф до 3 тысяч МРП, либо исправительные работы до 800 часов или заключение на срок до трех лет.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев год назад взял вопрос на личный контроль и призвал изучить вопрос уменьшения популяции каспийского тюленя и провести фундаментальные исследования в этом направлении.

Фото: Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя

Известно, что и тюленебойный промысел на севере Каспия значительно сократил численность тюленей. Весьма ценен на этом рынке тюлений жир и шкуры. Некоторые эксперты приводят данные, что популяция каспийского тюленя сократилась примерно в 6-10 раз с начала ХХ века. Только за последние 20 лет она уменьшилась в четыре раза. Сейчас в Каспийском регионе насчитывается около 300 тысяч тюленей.



В советское время промысел был в основном сконцентрирован на бое бельков – новорожденных щенят тюленей. Прежде всего на них охотятся из-за прекрасного белого меха. С 2006 года промысел в Казахстане запрещен, а 15 марта международным экологическим сообществом учрежден Международный день защиты бельков.

Возможные причины массовой гибели каспийского тюленя

Эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований, под эгидой которого работает Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, Асель Тасмагамбетова рассказала, что причин массовой гибели каспийских тюленей множество, в том числе влияет и деятельность нефтяных компаний.

"На благополучии эндемика Каспия отражается и сокращение ледовой площади вследствие потепления. Причиной могут быть и вспышки инфекционных болезней. Часто животные гибнут в рыболовных сетях, а также страдают из-за уменьшения рыбных запасов, вследствие чего происходит обеднение кормовой базы тюленя. Влияет на численность стаи и деятельность браконьеров", – объяснила эколог.





Фото: Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя

Ведущие мировые ученые в области морского биоразнообразия, которые входят в состав научного совета Центрально-Азиатского института экологических исследований, отмечают, что и ежегодная регрессия моря очень негативно сказывается на численности популяции тюленей.

"Наш институт с 2015 года занимается проблемой сокращения численности каспийского тюленя. За это время CAIER организовал семь международных экспедиций, данные которых стали поводом для включения животного в Красную книгу Казахстана. Во время научно-исследовательских выездов специалисты проводят отбор проб воды, оказывают ветеринарную помощь пострадавшим животным". Асель Тасмагамбетова

Эксперт-эколог отметила, что, проанализировав исследование биологических мазков каспийских тюленей, полученных в разные годы, биологи наблюдают не только повышение содержания тяжелых металлов, но и увеличение вирусной нагрузки, которая становится следствием снижения иммунитета у животных.

"На сегодняшний день экологическая обстановка на Каспии настолько близка к катастрофе, что у нас есть все шансы окончательно потерять популяцию каспийского тюленя. Ее последствия мы наблюдаем уже сейчас: в этом году в Центр не поступил ни один живой тюлень, все найденные животные были мертвыми", – заявила Асель Тасмагамбетова.

Если в начале XX века на Каспии обитало более миллиона тюленей, то всего за 100 лет популяция сократилась на 90%.

"Гибель даже одного каспийского тюленя – катастрофа для популяции, потому что самка тюленя приносит всего одного щенка раз в три года. В прошлом году мы потеряли более 2500 краснокнижных животных, большая часть из которых – беременные самки". Асель Тасмагамбетова

Вместе с тем с каждым годом уровень моря катастрофически снижается. Как подчеркнула эколог, во время прошлогодней осенней экспедиции специалисты не смогли подойти к лежбищу тюленей, потому что вода отступила на 20 метров от берега.

"Во время наших экспедиций мы ведем визуальный подсчет особей тюленей, которые встречаются по маршруту следования научно-исследовательского судна. Например, если во время осенней экспедиции в 2020 году наши ученые насчитали более 200 особей в открытой воде, то в 2021 году было замечено всего 20 тюленей". Асель Тасмагамбетова

Как спасти каспийского тюленя

Эколог Асель Тасмагамбетова считает, что для того, чтобы защитить каспийского тюленя, нужна системная работа всех прикаспийских государств. Но, к сожалению, деятельность, которую регламентирует Тегеранская конвенция, ведется очень вяло.

"В Казахстане, в северной части Каспия, находятся ледовые поля, своеобразный роддом, где происходит массовая щенка каспийских тюленей, поэтому нашей стране нужно занять активную позицию в защите краснокнижного животного", – считает специалист.

Что предпринимается для предотвращения случаев гибели тюленей

По наблюдениям Асель Тасмагамбетовой, за четыре года деятельности Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя большая часть пациентов – щенки тюленя в возрасте от трех недель до трех месяцев, слишком рано отлученные от самки. Все малыши поступают с различными травмами и переломами, гнойными ранами, с высокой температурой, сильным стрессом, вирусной инфекцией, нарушением кровообращения и сотрясением мозга.

"Лечение больного тюленя – это процесс выхаживания, по сути, происходит уход, как за маленьким ребенком. Первое, что мы диагностируем, – какие раны имеются у животного и насколько оно обезвожено. Как правило, это сильная степень обезвоживания, и первым начинается этап выпаивания регидроном. Каждые четыре часа с помощью зонда мы вливаем раствор регидрона и держим тюленя в сухой ванне при полной темноте и с низкой комнатной температурой. Это жизненно важные особенности! Только после того, как наблюдается положительная динамика, начинается прикорм "пациента", – делится эколог.





Фото: Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя





Конечно, тюлени поступают и в критическом состоянии, когда приходилось подключать и антибиотики, и противопаразитарные препараты, добавляет специалист.

Как только тюлень начинает набирать вес, это знак, который говорит о верном пути к выздоровлению. Но, как правило, чаще всего выхаживание тюленя занимает две-три недели.

"За это время работники центра успевают привязаться к животному, а тюлень – к ним. Он настолько привыкает к процедурам, что уже даже не ругается на своих "докторов". Асель Тасмагамбетова

На финальном этапе, добавила эколог, специалисты готовят животное к естественной среде. Затем полностью окрепшее животное возвращают в естественную среду обитания.

Кроме лечения и реабилитации тюленей, ведется работа с местными сообществами рыбаков по разъяснению важности для Каспийского моря сохранения популяции этого животного.

"Объясняем, как оказывать помощь тюленям, попавшим в сети. Часто тюленей находят со следами побоев и запутанных в рыболовные сети. Приловы и торговля продукцией, изготовленной из каспийских тюленей (шкура, жир, мясо), на самом деле и есть одна из глобальных проблем". Асель Тасмагамбетова

Эколог отмечает, что чаще всего браконьеры пользуются неграмотностью людей и выдают тюлений жир за чудодейственное средство от множества недугов. Но, как показали исследования, такой жир может быть опасен.

"В 2021 году Центр провел уникальное исследование тюленьего жира, который браконьеры поставляли на рынки Актау. Трудно представить, что в XXI веке жир продавался как чудодейственное лекарство от всех болезней, в том числе от коронавируса, его даже назначали беременным женщинам. Лабораторные исследования показали, что тюлений жир содержит повышенную концентрацию тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, мышьяк и другие. По мнению ученых, это связано с деятельностью нефтегазовых компаний на Каспийском шельфе", – рассказала Асель Тасмагамбетова.

В феврале этого года состоялась седьмая международная зимняя экспедиция Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя. Совместно с мировыми учеными, такими как ведущий специалист в области морского биоразнообразия профессор Даниэль Коста, было проведено несколько уникальных анализов. В частности, впервые удалось получить образцы тюленьего молока, которые сейчас изучают.

"Мы надеемся, что полученная информация внесет значительный вклад в понимание того, что нужно делать, чтобы спасти каспийского тюленя", – заключила эколог.

19 февраля во многих странах отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный день китов. Этот праздник имеет место и в Казахстане, поскольку на Каспийском море обитают тюлени.

Из-за сложившейся непростой ситуации, связанной с вымиранием каспийского тюленя, ученые всего мира бьют тревогу и обращают внимание на осознание обществом всей глубины проблемы. Ведь одним из критериев прогрессивного социума является сознательное и бережное отношение человека к природе и животному миру.

