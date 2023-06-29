Заявку на вступление в БРИКС подала Эфиопия

Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение государств-членов объединения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД республики Мелес Алем, передает агентство ENA.

"Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку", – привело агентство заявление официального представителя МИД в ходе брифинга для прессы.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья на брифинге для прессы сообщал, что в самое ближайшее время президент ЮАР Сирил Рамапоса завершит консультации с лидерами стран – членов БРИКС по деталям проведения саммита.



Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.

В январе текущего года стало известно, что порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, а 6 из них уже подали заявки на вступление в организацию.

14 июня заявку на вступление в группу БРИКС подал еще и Египет.