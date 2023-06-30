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Нацбанк: Лишних рублей в Казахстане нет

Глава Нацбанка заявил, что в Казахстане нет лишней рублевой массы Фото: akorda.kz
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявил, что лишней рублевой массы в Казахстане нет, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в кулуарах Мажилиса 30 июня.

"Сейчас никакой лишней рублевой массы нет. Ее даже меньше, чем средние остатки, которые у нас были до февраля 2022 года".Галымжан Пирматов

Глава Нацбанка также ответил на критику курсовой политики в Казахстане. Он не согласился с точкой зрения о том, что позицию финансового регулятора можно описать поговоркой "моя хата с краю". Галымжан Пирматов напомнил слова президента, что Нацбанк несет такую же ответственность по инфляции и благосостоянию граждан, как и правительство.

Галымжан Пирматов заявил, что Нацбанк не позволит краткосрочной сверхволатильности на рынке. Но в то же время, добавил он, регулятор не вмешивается в рыночное курсообразование.

Ранее в начале года эксперты рассказали, как Казахстану следует избавляться от бумажного рубля.

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