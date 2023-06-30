На продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили 50 млрд тенге

Аким Астаны Женис Касымбек 30 июня рассказал о планах по завершению строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в столице, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК аким Астаны Женис Касымбек сообщил о планах по завершению строительства линии легкорельсового транспорта в столице.

"В этом году 50 млрд тенге выделили на продолжение строительства, в прошлом году такое решение было принято. Потрачено было около 600 млн долларов на данный проект. Планируется, что дополнительно еще два года потребуется на завершение строительства и запуск – первый пусковой этап, это восемь станций, пять поездов. На все это вместе потребуется порядка 50 млрд с учетом того, что половина этих средств уже израсходована". Женис Касымбек

Первый пусковой этап, по словам Жениса Касымбека, включает участок путей от аэропорта по проспекту Кабанбай батыра, далее через город до конечной станции – вокзала "Нурлы жол".



Аким подчеркнул, что по поводу проекта ЛРТ есть разные мнения, в том числе и высказывания против строительства эстакад.

"Научная точка зрения такова, что любой город, население которого стремится к 2 млн и превышает 1,5 млн человек, должен иметь линейный общественный транспорт. Либо подземный – метро, либо наземный. Мое личное мнение – такой вид транспорта должен быть в крупном мегаполисе. По прогнозам, к 2030 году в Астане численность жителей достигнет 2 млн". Женис Касымбек

Говоря об аварии со смертельным исходом, произошедшей у одной из опор ЛРТ 29 июня, Жанис Касымбек сообщил, что, по предварительным данным и видео с камер "Сергек", перед автомобилем не было никаких препятствий, которые могли бы вынудить водителя свернуть в сторону опоры ЛРТ.

Ранее стало известно, что в Алматинской области также хотят построить ЛРТ.