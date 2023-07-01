Французские города снова погрузились в хаос

Новая напряженность вспыхнула в нескольких городах Франции в пятницу вечером, а в субботу состоятся похороны молодого человека, убитого полицейскими, поэтому власти и жандермерия готовится к еще более сложной обстановке, сообщает Zakon.kz

Глава МВД Жеральд Дарманен сообщил в Twitter о том, что 270 человек задержаны за вечер 30 июня.

A cette heure, déjà 270 interpellations dont plus de 80 à Marseille, où des renforts importants arrivent en ce moment. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 30, 2023

По информации Le Figaro мобилизованы уже не 40 тыс.полицейских, а все 45. Отменены все масштабные мероприятия, концерты, ограничено движение автотранспорта и т.д. Произведено 875 арестов, в том числе 408 в Париже и его пригородах. Всего прошлой ночью было повреждено 492 здания, сожжено 2000 автомобилей и началось 3880 уличных пожаров.

Как пишет Liberation полиция, оказавшаяся на передовой ошеломлена количеством и решимостью бунтовщиков по всей стране.

Телеканал BFM сообщает, что оружейный склад был разграблен в эту пятницу вечером в Марселе. Мэр города Бенуа Паян осудил "сцены грабежей и насилия" назвав их "неприемлемыми".



"Я решительно осуждаю эти акты вандализма и призываю государство немедленно направить дополнительные силы правоохранительных органов", - написал он в Twitter.

🔴 À Marseille, les scènes de pillages et de violence sont inacceptables.

Je condamne avec une totale fermeté ces actes de vandalisme et demande à l’État l’envoi immédiat de forces de maintien de l’ordre supplémentaires. — Benoît Payan (@BenoitPayan) June 30, 2023

Также 30 июня поступило сообщение, что в городе Ле-Пети-Кевийи, расположенном в округе Руан на севере Франции, молодой мужчина скончался после падения с крыши супермаркета. Изначально полиция объявила, что трагический случай произошел на фоне грабежа магазина вандалами. Однако позже прокуратура Руана обнародовала сообщение, что грабежа не было, а расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается.

Как сообщали ранее, французское правительство объявило меры для борьбы с уличными беспорядками, которые длятся по всей стране уже несколько ночей подряд. Для наведения порядка в городах будут использоваться бронемашины жандармерии.

Трагедия, вызвавшая во Франции столь бурную общественную реакцию, вылившуюся в некоторых городах в уличные погромы, произошла 27 июня. Во время проверки на дороге в столичном пригороде Нантер сотрудник полиции застрелил 17-летнего юношу Наэля М. Видео происшествия попало в соцсети.

38-летний полицейский, выстреливший в молодого водителя, был взят под стражу по подозрению в умышленном убийстве. Предварительное расследование показало, что им не были соблюдены условия для применения оружия полицейским.