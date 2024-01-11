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Режим ЧП на две недели: Папуа-Новая Гвинея погрузилась в хаос

Папуа-Новая Гвинея охвачена беспорядками Фото: Brave Entrepreneurs of Papua New Guinea
В Папуа-Новой Гвинее объявили режим чрезвычайного происшествия на 14 дней из-за беспорядков. Грабежи и поджоги возникли после того, как некоторые жители воспользовались забастовкой полиции для совершения преступлений, сообщает Zakon.kz.

О введенном ЧП заявил премьер-министр страны Джеймс Марапе.

По данным австралийского телеканала ABC, уже погибли 16 человек. Девять человек погибли в столице страны Порт-Морсби, еще семеро – во втором по величине городе Лае.

Участники беспорядков грабили и жгли магазины и офисы компаний.

Местные службы безопасности охарактеризовали ночные беспорядки как "тотальную анархию".

Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций и военнослужащих, пообещав разрешить им применять боевые патроны против мародеров.

Беспорядки в стране начались после того, как в 10 января 2024 года на работу не вышли около 200 полицейских и военных, они выразили недовольство налогами на зарплату.

В Эквадоре тоже неспокойно.

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В стране объявлен режим "внутреннего вооруженного конфликта".

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