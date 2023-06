Погромы, камни, баррикады: как протестуют Франция и Бельгия после убийства подростка

Во Франции с новой силой бушуют протесты. Убийство тинейджера спровоцировало новые волнения в стране, которые уже распространились на Бельгию. Zakon.kz разбирался, к чему могут привести нынешние недовольства французов и по каким сценариям они пойдут.

Что произошло во Франции

Беспорядки вспыхнули в пригороде Парижа Нантере после гибели от рук местных правоохранителей 17-летнего подростка алжирского происхождения. Позже недовольства перекинулись на другие предместья французской столицы.

Фраза французского полицейского: "Я сейчас всажу тебе пулю в голову", прозвучавшая утром 27 июня, стала роковой. После сказанного сотрудник правопорядка застрелил темнокожего юношу, нарушившего правила дорожного движения и не остановившегося по требованию полицейских.

Приехавшие сотрудники экстренной помощи пытались реанимировать раненого, но тщетно. Офицер был задержан. Он ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве. В полиции заявляют, что перед смертью молодой человек – водитель службы доставки –оказал сопротивление правоохранителям, что и вынудило применить оружие.

Известно, что отдельная проверка проводится региональной полицией в связи с отказом водителя остановиться и предполагаемой попыткой убить человека, занимающего государственную должность.

Но эти аргументы не убедили жителей пригородов, которые начали жечь баррикады, припаркованные автомобили, мусорные баки и обстреливать полицейских фейерверками. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Сообщается о задержании около 20 протестующих и одном пострадавшем. В бунтующие районы направлены дополнительные силы полиции. Также есть информация, что именно мать погибшего подростка призвала жителей Франции к восстанию. Стало известно, что застреленный подросток фигурировал в 15 расследованиях.

Уже во второй половине дня вторника недовольные полицейским произволом начали призывать горожан выходить на акции протеста, а к вечеру произошли первые столкновения между молодежью и полицией. Несколько зданий в Нантере были уничтожены вследствие поджогов. Как сообщает издание Le Figaro, сгорела и начальная школа имени Пабло Пикассо, а также развлекательный центр. Демонстранты разбили ряд автобусных остановок, круша рекламные щиты и вывески на своем пути. По оценке местных газет, центр города Нантер был разрушен.

Беспорядки набирают обороты

Беспорядки перекинулись и на прилегающие населенные пункты пригорода Парижа. В городе Мант-ла-Жоли демонстранты подожгли и уничтожили пристройку к ратуше. В этом случае полицейским пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.

На ситуацию в стране отреагировал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Подводя итоги ночных погромов, глава МВД сообщил, что были задержаны более 660 участников беспорядков. По его словам, жандармерия и пожарные столкнулись с редким насилием. Пришлось принять решительные меры – арестованы 667 человек. При этом ранения получили 250 полицейских.

Беспорядки в стране длятся уже несколько дней. Митингующие поджигают автомобили, здания властей и полиции. Против участников протестов действует полицейский спецназ, задействованы вертолеты и бронетехника.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, назвал произошедшее "непростительным".

"Ничто, ничто не оправдывает убийство молодого человека", – заявил он.

При этом он подвергся критике профсоюзов сотрудников правоохранительных органов, так как осудил действия полиции до решения суда.

Вместе с тем глава Пятой республики с супругой Брижит Тронье был замечен на концерте Элтона Джона в то время, когда в стране разгорались протесты против полицейского произвола. Их совместное фото с мероприятия опубликовала в соцсетях итальянская модель Бьянка Брандолини.

Концерт состоялся в среду в зале Accor Arena в Париже. В это же время в пригороде к западу от Парижа и ряде других французских городах второй вечер подряд происходили беспорядки.

Частые протесты во Франции



Подобное во Франции происходит не впервые. К примеру, в 2022 году зафиксированы рекордные 13 смертей после отказа выполнять требования правоохранителей. В 2021 году в результате аналогичных действий были ликвидированы полицией три человека, а в 2020 году было две жертвы.

По информации агентства Reuters, большинство жертв были чернокожими или арабами. Глядя на развернувшиеся события и на их результаты, невольно вспоминается 2005 год. Массовые беспорядки того года стали реакцией на гибель двух подростков североафриканского происхождения, которые тоже пытались скрыться от полиции и погибли, забежав в трансформаторную будку. Демонстрации сопровождались погромами, масштабными поджогами и насилием по отношению к представителям органов правопорядка.

Привести ситуацию в нормальное русло не удалось. Протесты в 2005-м длились почти три недели – с 28 октября по 15 ноября. Что характерно, недовольства в массах вспыхивали в основном ночью, а демонстранты винили во всем полицию, как в большинстве случаев при таких событиях. Люди заявляли, что жандармы избирательно относятся к жителям, уделяя особое внимание нарушителям из "цветных пригородов". Несмотря на усилия французских властей как можно быстрее разрешить напряженную ситуацию, беспорядки охватили всю Францию. В начале ноября количество сожженных автомобилей в некоторые дни исчислялось тысячами, были задержаны сотни человек. Дошло до того, что несколько участников-иностранцев депортировали из Франции.

Стоит упомянуть и ситуацию с всеобщим недовольством граждан из-за повышения пенсионного возраста в стране. Тогда противники пенсионной реформы в течение многих дней выходили на улицы с требованием, чтобы правительство не вносило изменения, которые активно инициировал президент Эммануэль Макрон.

Вместе с тем стоит учесть и то, что возможных причин у нынешних недовольств может быть множество, и они не заключаются лишь в негативном отношении правоохранителей к полицейским. На данный момент у граждан Франции масса дополнительных претензий.

К слову, вслед за Францией беспорядки начались и в Бельгии. На улицах Брюсселя вспыхнули волнения: митингующие бросали в представителей правоохранительных органов брусчаткой и поджигали автомобили. По меньшей мере десять человек были задержаны полицией. Представитель полиции Ильзе Ван Де Кейре подчеркнул, что в социальных сетях распространялись призывы выходить на улицы, "как во Франции".



Специалист в области международных отношений, доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Куралай Байзакова также отметила, что события, которые сейчас происходят во Франции и в Бельгии, можно объяснить комплексом причин.

"Во-первых, это антиглобализм. Молодежь, которая в целом не согласна со своим социальным положением, с решениями правительства, находит выход в таких протестных акциях. Второй момент – это то, что не все общество Франции, Бельгии и Западной Европы согласно с такой серьезной финансовой помощью, которая оказывается Украине, так как основное население страдает от недостатка энергетических ресурсов. Третье, почему так активно в эти события вовлечена молодежь, связано с политической культурой этих стран, которая складывалась десятилетиями и показывает политическую активность граждан, готовых реагировать на любые события. Можно вспомнить акции экологистов, акции против создания атомных электростанций", – поделилась своим мнением эксперт.

Ведущий специалист в области международных отношений отметила, что подобные протестные акции в Казахстане вряд ли возможны. Профессор считает, что даже принимая во внимание некоторые нерешенные социальные вопросы в стране, в Казахстане другая политическая культура и настроения в обществе.

"Конечно же, есть ряд нерешенных социальных вопросов, молодежь недовольна своим существующим социальным положением и часто бывает, что любой повод может спровоцировать выступления. Но, в любом случае, выступления будут незначительными и способны охватывать небольшую часть молодежи. Большая часть населения и молодежи у нас аполитична. Также не сложилось такой политической культуры, чтобы выходить со своими требованиями на различные митинги". Куралай Байзакова

Анализируя же ситуацию во Франции и Бельгии, можно наблюдать, подчеркнула специалист, что даже незначительный повод, а тем более такой серьезный повод, как убийство подростка, способно всколыхнуть общество настолько, что это станет толчком для выступлений. Но нужно понимать, что в глубине этих событий лежат более серьезные причины – социально-экономического характера.

В заключение профессор выделила и такой ключевой момент, как устойчивый тренд за последнее время в странах Европы в виде усиления крайне правых настроений. И те, кто их поддерживает, находятся в первых рядах выступающих на подобных акциях.