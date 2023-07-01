Власти Франции задействуют бронетехнику жандармерии для подавления беспорядков

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в связи с волной беспорядков в стране объявила о развертывании бронетехники жандармерии, сообщает Zakon.kz.

По представлению главы МВД страны Жеральда Дарманена она утвердила применение 18 бронетранспортеров национальной жандармерии для подавления беспорядков, передает телеканал BFM.

Ранее министр уже заявил, что задействует 40 000 полицейских для подавления беспорядков.

Новые автомобили Centaure поступают в распоряжение жандармов, начиная с 2022 года. Масса бронетранспортера 14,5 тонн, длина 6 м. Броневик может быть вооружен пулеметом либо пусковыми установками для стрельбы гранатами со слезоточивым газом. Эти бронемашины призваны заменить парк старых бронетранспортеров VBRG, которые поступили на вооружении жандармерии в конце 1960-х годов.



Во Франции продолжаются беспорядки и насилие после того, как во вторник полицейский застрелил в машине в пригороде Парижа Нантере 17-летнего подростка во время проверки его документов. Отмечается, что из пригородов Парижа беспорядки распространились по всей стране и даже перекинулись на соседнюю Бельгию.