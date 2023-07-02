Гибель детей от сиропа в Узбекистане: производитель использовал в лекарстве промышленный ингредиент

Индийский фармпроизводитель детского сиропа от кашля, который стал причиной гибели как минимум 20 малышей в Узбекистане, вероятно использовал при производстве препарата токсичный промышленный пропиленгликоль, сообщает Zakon.kz.

Фармкомпания Marion Biotech, которая производила сиропы от кашля, ставшие причиной гибели 20 детей в Узбекистане в прошлом и начале этого годов, вероятно использовала пропиленгликоль во время изготовления препарата от кашля. Об этом пишет Газета.uz.

Как сказано в данных европейских источников, фармкомпания закупила основу для сиропов у некой индийской компании, которая специализируется на продаже технических жидкостей. Купленный товар стал основой для приготовления сиропов от кашля для детей.

"Мы не знали, что Marion собиралась использовать его для изготовления сиропов от кашля. Нам не сообщают, где используется наш материал", – рассказали источники в компании по продаже жидкостей.

Промышленный пропиленгликоль – токсичный материал, который используется в жидких моющих средствах, антифризах, красках или покрытиях, а также для повышения эффективности пестицидов.

В Узбекистане зафиксировано 20 случаев гибели детей после приема сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийского производства. У всех детей развилась почечная недостаточность. В составе партии этого препарата был обнаружен этиленгликоль –токсичное вещество – в объеме, который в 300 раз превышает норму.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в 2022 году более 300 детей – в основном в возрасте до 5 лет – в Гамбии, Индонезии и Узбекистане умерли от острого почечного повреждения, и эти смерти были связаны с зараженными лекарствами.