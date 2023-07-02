Краснокнижных птиц заметили в Бурабае

Представителей редкого вида журавля-красавки засняли ученые в национальном парке "Бурабай", сообщает Zakon.kz.

В объективы камер журавли попали в объективы камер наблюдения. Ученые национального парка "Бурабай" считают, что это большое достижение, передает портал Sinegor.kz.





На территории национального парка "Бурабай", что в Боровом, на сегодня сохранены порядка 60 особей редкого журавля. Красавка занесен в Красную книгу Казахстана, он является редким представителем на грани исчезновения.

Тем временем в Актау экологи расследуют гибель двух тюленей, туши которых 28 июня выкинуло на берег моря. Погибших животных сняли очевидцы, кадры попали в СМИ и на них отреагировали в министерстве экологии. Однако накануне в ведомстве заявили, что группа, выехавшая на место гибели тюленей, туши животных не нашла.