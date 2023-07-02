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В Алматы дома строят в зонах захоронения сибирской язвы

В Алматы дома строят в зонах захоронения сибирской язвы Фото: Wikipedia
Жилые комплексы части Алматы возводят в районах, где расположены захоронения сибирской язвы, сообщает Zakon.kz.

О нарушениях в сфере строительства рассказали в антикоррупционной службе мегаполиса. Бесконтрольная застройка и отсутствие обновлений в генеральном плане города привели к возведению домов в опасных для жильцов зонах, передает AstanaTV.

"Например, в микрорайоне Горный гигант активно строятся жилые комплексы неподалеку от сибиреязвенного захоронения," – сказано в сообщении антикоррупционного ведомства.

Помимо этого, есть жилые массивы и дома, которые построены в сейсмоопасных районах, отмечают в ведомстве.

В начале июня стало известно, что в селе Жамбылской области трое сельчан заразились сибирской язвой. Мужчины вместе забивали скот. Было принято решение о закрытии села на карантин.

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