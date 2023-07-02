Токаев поздравил казахстанцев с Днем домбры

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником – Днем домбры, сообщает Zakon.kz.

Поздравление президент опубликовал в своем Twitter.

Поздравляю всех с Национальным днем домбры! Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Сделаем все возможное для популяризации домбры. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 2, 2023

Национальный день домбры отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В 2023 году данное событие приходится на 2 число месяца. День домбры, посвященный национальному музыкальному инструменту, был официально утвержден указом президента РК от 12 июня 2018 года.

