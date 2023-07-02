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Токаев поздравил казахстанцев с Днем домбры

домбра Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником – Днем домбры, сообщает Zakon.kz.

Поздравление президент опубликовал в своем Twitter.

Национальный день домбры отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В 2023 году данное событие приходится на 2 число месяца. День домбры, посвященный национальному музыкальному инструменту, был официально утвержден указом президента РК от 12 июня 2018 года.

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