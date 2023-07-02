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Суд Бразилии запретил экс-президенту баллотироваться на выборы

флаг Бразилии Фото: freepik
Суд запретил бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару баллотироваться на восемь лет, сообщает Zakon.kz.

Бывший лидер страны сможет снова баллотироваться на выборную должность только в 2030 году, когда ему исполнится 75 лет, пишет The Guardian.

Судьи на выборах запретили ему баллотироваться на восемь лет за злоупотребление своими полномочиями и распространение "аморальной" и "ужасной лжи" во время прошлогодних яростных выборов.

Пятеро из семи судей высшей избирательной комиссии проголосовали за изгнание "крайне правого радикала, который безжалостно очернил демократические институты южноамериканской страны во время своей неудачной борьбы за победу на втором сроке у власти".

Решение запретить Болсонару баллотироваться на государственные должности было основано на его весьма спорном решении вызвать иностранных послов в свою официальную резиденцию в июле прошлого года за 11 недель до первого тура выборов 2 октября.

На встрече Болсонару выдвинул необоснованные претензии к системе электронного голосования в Бразилии, которые вызвали общественный резонанс и были осуждены одним судьей Верховного суда как политически мотивированная дезинформация.

Адвокат Болсонару утверждал, что, хотя тон его клиента на встрече с посланниками мог быть неуместным и "чрезмерно резким", он просто стремился "улучшить" бразильскую систему голосования.

Земля может поглотить город в Бразилии, в котором живут 70 тысяч человек.

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