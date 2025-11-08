Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента

Судьи Верховного суда Бразилии единогласно отклонили апелляцию бывшего президента Жаира Болсонару, сохранив 27-летний приговор, сообщает Zakon.kz.

Судья Александр де Мораес, докладчик по делу, назвал доводы защиты "необоснованными" и подтвердил законность приговора. Позднее с ним согласились судьи Флавио Дино, Криштиану Занин и Кармен Лусия. Окончательное решение будет принято после того, как все члены комиссии представят свои голоса до 14 ноября, хотя изменения мнений маловероятны, пишет ABC.

В сентябре Болсонару был признан виновным в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года и приговорен к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. С августа он находится под домашним арестом.

Адвокаты бывшего президента пытались смягчить наказание, утверждая, что обвинения в организации переворота и попытке насильственного свержения демократии пересекаются и суммарное наказание несправедливо. Болсонару отрицает вину.

По версии обвинения, заговор включал планы убийства победителя выборов 2022 года Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару признан виновным также в участии в вооруженной преступной организации и попытке насильственного свержения демократии.

Де Мораес подчеркнул, что имеются доказательства того, что Болсонару осознанно распространял ложную информацию о системе голосования и разрабатывал указ о перевороте.

Бывший президент начнет отбывать наказание после исчерпания всех апелляций.

Дело Болсонару получило широкий резонанс в мировых СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлину на импорт из Бразилии, называя процесс "охотой на ведьм", что обострило двусторонние отношения.

Также в сентябре экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы.