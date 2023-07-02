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Климатические активисты сорвали гей-парад в Лондоне

активисты Фото: freepik
Климатические активисты сорвали марш London Pride в знак протеста против корпоративного спонсорства, сообщает Zakon.kz.

Демонстрация была последней в длинной череде действий группы по остановке движения или срыву громких мероприятий в рамках кампании по остановке новых нефтегазовых проектов.

Активисты по борьбе с изменением климата заблокировали платформу Coca-Cola в знак протеста против того, что организаторы мероприятия принимают спонсорские деньги от "отраслей с высоким уровнем загрязнения".

"Отрасли с высоким уровнем загрязнения окружающей среды и банки, которые их финансируют, теперь рассматривают Pride как полезное средство для санации своей репутации, размахивая радужными флагами в одной руке и ускоряя социальный коллапс другой", - поделился активист.

Полиция сообщила, что семь членов группы Just Stop Oil были арестованы за нарушение общественного порядка.

Музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на родине, а местом для прощального домашнего концерта стал музыкальный фестиваль Гластонбери.

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Великобритания Лондон
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