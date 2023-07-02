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На севере Франции ввели комендантский час

Франция Фото: Twitter/Préfecture de Police
Власти 10 коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал BFMTV, комендантский час начал действовать в Лилле, Динане, Круа, Рубе и других городах.

По информации телеканала, он будет действовать два часа с 20:00 по местному времени до 22:00. В зависимости от коммуны может распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних.

Отмечается, что ограничение также вводится в ряде пригородов Парижа и других регионов, в частности в коммуне Дарнеталь (Нормандия).

Беспорядки во Франции начались после того, как подросток был застрелен полицейским во время дорожной проверки в северо-западном пригороде Парижа Нантере во вторник утром. В пятницу Макрона заметили на концерте Элтона Джона во время массовых беспорядков в Париже.

Адвокаты семьи жертвы, имеющие корни в Алжире, опознали его как Нахеля М. Похороны Нахеля состоялись в субботу в Нантере. Скорбящие собрались в мечети и на улице за пределами кладбища, чтобы отдать дань уважения.

2 июля более 1300 человек были арестованы во время протестов.

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