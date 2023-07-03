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Государственные инспекторы соцзащиты появились в Казахстане

Государственные инспекторы соцзащиты появились в Казахстане Фото: пресс-служба акимата Алматы
Со вступлением в силу Социального кодекса с 1 июля в Казахстане появился институт государственных инспекторов соцзащиты, сообщает Zakon.kz.
Как сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК 3 июля, центральный госорган вскоре утвердит главного государственного инспектора соцзащиты. Главными государственными инспекторами социальной защиты в регионах станут руководители территориальных департаментов Комитета труда и социальной защиты Минтруда.

Госинспекторы будут выполнять следующую работу:

  • контролировать соблюдение законодательства в области социальной защиты людей с инвалидностью;
  • следить за предоставлением специальных социальных услуг и социального обеспечения, в том числе пенсий и обязательным социальным страхованием, в части своевременного и правильного назначения социальных выплат;
  • контролировать своевременное и полное перечисление социальных выплат получателям через госкорпорацию "Правительство для граждан".

Инспекторы будут контролировать работу организаций, которые оказывают специальные социальные услуги (дома престарелых и для инвалидов, реабилитационные центры и так далее), а также управлений и отделов занятости и социальных программ (в части обеспечения лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами реабилитации и услугами). Кроме того, они будут проверять, доступны ли объекты социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью, следить за своевременным и полным перечислением пенсий и пособий через филиалы "Правительства для граждан" и государственного фонда социального страхования.

Помимо этого, госинспекторы смогут временно отстранять соцработников от должностных обязанностей, если те продемонстрируют несоответствие служебным требованиям, угрожающее жизни и здоровью получателей социальных услуг.

"В случае выявления фактов, угрожающих жизни и здоровью получателей специальных социальных услуг, госинспекторы уполномочены вынести предписание о временном отстранении от работы должностных лиц и работников проверяемого субъекта", – пояснили в Минтруда.

В министерстве отмечают, что появление социальных инспекторов поможет реализовать Национальный план по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года.

С 1 июля в Казахстане также повысили социальные выплаты. О том, кому увеличили пособия на 14,5%, можно прочесть здесь.

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