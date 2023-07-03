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Казахстанские каратисты завоевали семь медалей в Хорватии

Казахстанские каратисты завоевали семь медалей в Хорватии Фото: Instagram/drs_kz
В городе Пореч (Хорватия) прошел международный турнир по карате WKF Karate1 Youth League – Porec 2023, где достойно проявили себя казахстанские спортсмены. Они заработали семь наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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О достижениях казахстанских каратистов рассказали в пресс-службе дирекции МКС РК 3 июля.

Эти соревнования очень престижны в мире карате. В этом году в турнире приняли участие 3275 спортсменов из 72 стран. Не последнюю роль сыграли на этих состязаниях члены сборной Казахстана, которые делегировали 20 каратистов. Из этого списка семь наших спортсменов привезут домой медали.

Каратэ МТ Хорватия

Фото: Instagram/drs_kz

Единственную медаль высшей пробы в копилку казахстанской сборной положила Каусар Естеусиз, которая выступала в весовой категории до 48 кг.

Каратэ МТ Хорватия

Фото: Instagram/drs_kz

Две медали серебряного достоинства заполучили казахстанцы Кирилл Москвичев (55 кг) и Нурия Тызымбай (68 кг).

Каратэ МТ Хорватия

Фото: Instagram/drs_kz

Награды бронзового качества привезут на Родину казахстанские каратисты в лице Максима Москвичева (61 кг), Акниет Шеризат (50 кг), Бигабыла Жоламана (60 кг) и Алихана Кадыргали (70 кг).

Ранее в ЗКО прошел VIII Международный турнир по карате WKF.

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Куандык Шынасилов
Хорватия
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