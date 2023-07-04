Январские события: военнослужащего осудили за убийство сына ректора КазНУ

Военный суд Алматы вынес приговор военнослужащему, который во время январских беспорядков открыл огонь по машине мирных жителей. В результате погиб сын ректора КазНУ имени аль-Фараби. Корреспондент Zakon.kz сообщает, какое наказание получил военный.

4 июля завершился процесс по резонансному делу об убийстве Елнара Кансеита – сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева. Он погиб во время январских беспорядков.

Судья Ерлан Ибраимов огласил приговор 33-летнему военнослужащему десантно-штурмовой бригады Талдыкоргана Серикболу Муратханову. Ему предъявили обвинение по ч.2 ст. 451 УК РК – превышение должностных полномочий.

"Вина его доказана, несмотря на то, что подсудимый не признал вину. Об этом свидетельствуют материалы дела. Эти деяния считаются тяжкими и влекут за собой только лишение свободы. Я учел смягчающие обстоятельства: то, что ранее Муратханов не был судим, положительно характеризуется на работе. Серикбол Муратханов признан виновным в предъявленных ему обвинениях. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев", – зачитал приговор судья Ерлан Ибраимов.

Родные и адвокаты Серикбола Муратханова с приговором не согласны. Они намерены обжаловать его. Защита осужденного уверена, что военнослужащий во время январских беспорядков отдавал честь Родине и защищал свой народ, однако по несправедливости оказался на скамье подсудимых.

"С приговором полностью не согласны, так как вина нашего подзащитного не доказана. Потому что со стороны адвокатов мы все доказали, что не то чтобы вины, даже состава преступления нет. Мы будем дальше добиваться правды и справедливости", – сказал адвокат Багдат Жаксылыков.

Елнар Кансеит, сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева, погиб 6 января 2022 года в Алматы во время беспорядков. Вечером, до начала комендантского часа, он вместе с друзьями попал под обстрел, когда ехал за продуктами на своей машине. Подозреваемого задержали 21 октября 2022 года.

Ранее потерпевшая сторона заявила, что на машине насчитали 11 следов от пуль. Разобраться во многих обстоятельствах дела помогли видеозаписи, снятые на телефоны потерпевших на месте происшествия.