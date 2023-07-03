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Ситуацию с обманутыми паломниками из Казахстана прокомментировали в МИД РК

Ситуацию с обманутыми паломниками из Казахстана прокомментировали в МИД РК Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с обманом казахстанских паломников, которые оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Спикер МИД РК отметил, что звонок дипломатам поступил от казахстанцев, которые находились в полицейском участке города Джидда. Причиной задержания стало их пребывание в стране по несоответствующей визе.

"То есть у всех задержанных паломников была туристическая виза, которая не разрешает прохождение хаджа. Естественно, генеральный консул со своими сотрудниками немедленно выехали в полицейский участок и оказали содействие, чтобы их освободили и отправили в отель. По некоторым данным, эта компания привезла на территорию Саудовской Аравии более 300 наших граждан по именно таким визам. Отследить местонахождение всех паломников не представляется возможным. Потому что когда 100 с чем-то паломников освобождали из полицейского участка, их на нескольких автобусах начали развозить в разные части города".Айбек Смадияров

Генеральный консул поехал с первой колонной в отель и объяснил, что не стоит проходить хадж вопреки законам Саудовской Аравии. Некоторые казахстанские паломники вернулись домой на свои средства. Сейчас они разбираются с туристической компанией в правовом поле.

"Некоторая часть какими-то методами договорилась с водителями. Они вышли из автобуса и ушли в неизвестном направлении. Мы не знаем, где они находятся, возможно, совершают хадж.  Саудовские власти сказали, что Казахстану выделяют определенное количество квот. Мы работаем с этой компанией, ее представитель никуда не убежал, он находится в Саудовской Аравии и оказывает помощь (паломникам. – Прим. ред.) в возвращении домой. Основная группа 5 июля должна вернуться. Потом они здесь могут в правовом поле предъявлять все свои претензии этой компании".Айбек Смадияров

Представитель МИД РК отметил, что так как наши соотечественники имеют претензии к казахстанской компании, то никаких следственных действий власти Саудовской Аравии не проводят.

30 июня стало известно, что вместо хаджа паломники из Казахстана провели несколько дней в местном полицейском участке без еды и воды. Пострадавших больше ста человек, и они требуют наказать турфирму, обещавшую сопровождение в Мекке.

Ранее о ситуации с казахстанскими паломниками в Саудовской Аравии высказался президент Касым-Жомарт Токаев.

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