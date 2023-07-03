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Названы причина аварии и сроки ремонта на "МАЭК"

Причина аварии на МАЭК Фото: сайт ТОО "МАЭК"
Пресс-служба ТОО "МАЭК" прокомментировала ситуацию на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что 3 июля в 17:31 на ТЭС (теплоэлектростанция) остановили блок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла.

"В настоящее время ограничение по потребителям (население) Мангистауской области отсутствуют", – говорится в распространенном сообщении.

При этом в "МАЭК" отмечают, что ремонтные работы возможны после остывания Энергоблока №1, а это более суток – примерно в 00:00 5 июля. 

Вечером 3 июля первые новости о ЧП пришли из Атырау - там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.

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