Жители Актау ночью почувствовали подземные толчки

Жители Актау почувствовали подземные толчки в ночь с 3 на 4 июля около 01:03, сообщает Zakon.kz.

Подробности порталу "Лада" рассказали горожане, проживающие в 17 микрорайоне города.



"Трясло люстры, было страшно. К тому же мы живем на 8 этаже", – отметили актаусцы.

Как уточняется, ночью в Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5. По сообщению Национального сейсмологического центра, подземные толчки ощущались в Баку, на Абшеронском полуострове и в Сумгаите.

Землетрясение зафиксировано на расстоянии 170 км от столицы Азербайджана на глубине 10 км.

Ранее, 1 июля, сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 580 км от Алматы.

