С 28 июня 2023 года запустили туристические чартерные рейсы между Казахстаном и Бахрейном по маршруту Алматы – Манама, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, рейсы выполняются с частотой один раз в неделю (по средам) авиакомпанией SCAT на воздушных суднах типа Boeing-737.

Как отметили в ведомстве, открытие данного международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию культурных, деловых, инвестиционных и туристических отношений между Казахстаном и Бахрейном.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут напрямую летать в Сочи.