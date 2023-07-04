Токаев предложил провести цифровой форум ШОС в Астане в 2024 году

В своем выступлении на онлайн-саммите ШОС 4 июля Касым-Жомарт Токаев предложил провести цифровой форум стран организации в Астане в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности ШОС.

"Индия в период своего председательства в ШОС проделала большую работу по развитию сотрудничества в этом направлении. Следует сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в данной стратегически важной отрасли. В прошлом году Казахстан занял 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН. Это самый высокий показатель среди государств-членов ШОС", – сказал президент РК.

Глава государства отметил, что в Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряют в систему госуправления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция.

"Казахстан предлагает свои услуги в качестве цифрового хаба на пространстве ШОС. Поэтому полагаю важным провести в 2024 году цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием управляющей комиссии пула технопарков и инновационных кластеров. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационному технологическому развитию наших экономик", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в начале июня Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании СИИ сказал, что в период кризиса цифровизация стала основным фактором, определяющим конкурентоспособность стран и регионов.