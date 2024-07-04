Токаев поблагодарил участников ШОС за искрений диалог

Фото: Акорда

4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств, которые приняли участие в саммите ШОС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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