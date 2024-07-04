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Законодательство РК

Токаев поблагодарил участников ШОС за искрений диалог

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:20 Фото: Акорда
4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств, которые приняли участие в саммите ШОС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В заявлении он поблагодарил всех за искрений диалог.

"Уважаемые главы государства, дорогие друзья, мы провели обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем развитии, взаимодействия под эгидой ШОС. Уверен, представленные вами масштабные инициативы будут способствовать обеспечению прочного мира, многостороннего сотрудничества, устойчивого прогресса на пространстве ШОС и за его пределами. Выражаю вам искреннюю благодарность за искрений диалог. В завершение хотел бы пожелать глубокоуважаемому председателю КНР успехов на посту следующего председателя ШОС". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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