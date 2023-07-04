Что известно о предполагаемом убийце казахстанской журналистки в Грузии

4 июля 2023 года в Тбилиси прошла пресс-конференция по делу казахстанской журналистки Жанботы Толеген, которую убили в Грузии. Подозреваемым является Габриэл Хохобашвили. Об этом рассказала правозащитница Дина Тансари, сообщает Zakon.kz.

Правозащитница отметила, что вчера, 3 июля, в Кахетии сестра Жанботы – Ботакоз Толеген участвовала в следственных мероприятиях.

"К делу приобщили некоторые доказательства, которые Ботакоз привезла из Казахстана. Ботакоз признана потерпевшей по данному делу. Сейчас необходима помощь Казахстана, чтобы доказать, что Жанбота была убита с целью завладения ее имуществом. Подозреваемый (в убийстве – Прим. ред.) Габриэл Хохобашвили с 2015 года был с ней в отношениях, но они не сожительствовали. Он много раз приезжал и каждый раз вымогал деньги у Жанботы", – написала Дина Тансари в Telegram-канале.

По ее словам, Жанбота доверяла Габриэлу, он этим пользовался. Кроме Жанботы, как рассказала правозащитница, он успел жениться в Казахстане на другой женщине в 2016 году, а от первого брака в Грузии у него есть дети.

"Убийца обманным путем уговорил Жанботу продать недвижимость и все деньги обменять в обменном пункте. Сестра Жанботы собрала все необходимые документы, подтверждающие куплю-продажу и нашла этот обменный пункт. Прокуратура Грузии сделала запрос в банки Казахстана о наличии счета у Жанботы и могла ли она положить на счет вырученные деньги с продажи дома. А также в обменном пункте, производили ли обмен крупной суммы денег на иностранную валюту. Деньги при въезде в страну не декларировали". Дина Тансари

Со слов правозащитницы, 18 мая Жанбота и Габриэл продали дом, 20 мая они уже были в Тбилиси.

"21 он ее убил и тело выкинул в реку в Кахетии, 22 мая он купил машину и трижды приезжал к своим детям, которым ни разу не помогал. 27 мая его задержала полиция Грузии. Он признал вину в убийстве, но отрицает, что это было умышленно с целью завладения деньгами. Машина, которую он купил, арестована". Дина Тансари

Она отметила, что Габриэл обещал Жанботе, что вылечит ее в Грузии.

"Жанбота инвалид третьей группы и в последнее время страдала онкологическим заболеванием на ранней стадии. Женщина была убита ударом кирпича по голове и выброшена в реку. В настоящее время интересы Жанботы защищает общественная организация Sapari и адвокаты из этой организации оказывают помощь pro bono (на безвозмездной основе. – Прим. ред.)... Если будет доказан умысел и материальная заинтересованность убийцы ему грозит до 20 лет лишения свободы". Дина Тансари

Она поблагодарила казахстанцев, а также полицию и прокуратуру Грузии, грузинских правозащитников и журналистов за помощь и поддержку.

О пропаже Жанботы Толеген в июне 2023 года сообщила ее коллега и журналистка Назира Даримбет. По словам Назиры, последний раз она общалась с коллегой по WhatsApp 19 мая. Потом Жанбота перестала выходить на связь. Позднее стало известно, что Жанботу Толеген убили в Грузии.

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19 июня в МИД РК подтвердили информацию об убийстве казахстанкой журналистки Жанботы Толеген в Грузии. В ведомстве отметили, что журналистка находилась в Грузии в частной поездке, и убийство к профессиональной деятельности не имеет отношения. Тело Жанботы доставили в Казахстан, 2 июня ее похоронили.