Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана

Госсоветник Ерлан Карин передал ДУМК экземпляр Корана, принадлежавший Кенесары хану, который ранее нашли и вернули в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, государственный советник Ерлан Карин по поручению президента посетил муфтият и передал Духовному управлению мусульман Казахстана экземпляр Корана, принадлежавший Кенесары хану. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая в Туркестане сообщил, что Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом Ишаном, нашли и вернули в Казахстан.

"Государственный советник отметил, что Коран полностью изучен отечественными и зарубежными высококвалифицированными, опытными специалистами, которые единодушно определили, что он принадлежал Кенесары хану. Он также, подробно описав Коран, сообщил об его особенностях", – говорится в сообщении.

В торжественной церемонии участвовали общественные деятели, представители интеллигенции, члены Национального Курултая и духовенство.

В 2022 году в Казахстане отмечали 220-летие Кенесары Касымова, лидера национально-освободительного восстания и последнего правителя Казахского ханства.