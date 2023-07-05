Эксперт из США рассказал о нечестных алматинских таксистах

Руководитель Steppe Global Education Джоел Эриксон 5 июля 2023 года в кулуарах юбилейного форума мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященного 25-летию Астаны, высказал мнение, что Казахстану нужен отечественный агрегатор такси, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что сталкивался с нечестностью местных таксистов, которые довозят пассажиров из аэропорта в город.

"Когда я был в Алматы в первый раз, таксисты запросили 60 тысяч из аэропорта до центра. Я сам хитрый по этому поводу и использую Яндекс. Но много туристов не знают, что это. Тем более, почему у вас нет отечественного агрегатора такси? Это было бы неплохо. Особенно в Алматы и Астане. Если бы был отечественный Яндекс, четверть стоимости не шла бы в Россию, останавливалась бы здесь. И вы могли бы тратить эти деньги на электротакси". Джоел Эриксон

Он также высказался по поводу внешнего вида Астаны. По его мнению, многоэтажки в столице выглядят одинаково и скучно.

5 июля в Астане начался юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы.

В торжественном открытии форума принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.