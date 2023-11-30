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Законодательство РК

В Минфине подробно рассказали о регулировании деятельности майнеров

Казахстан майнинг Сенат Фото: pixabay
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 30 ноября 2023 года высказался о регулировании деятельности майнеров, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в 2023 году принят законопроект о цифровых активах, которые регулируют полностью всю деятельность майнеров.

"Мы выявили правовое поле. Также в законопроекте (поправки по налогам. – Прим. ред.) мы четко предусматриваем плату за майнинг: 2 тенге. Кроме того, по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), самостоятельным источникам энергии будет плата в один тенге. Кроме этого, есть и оплата корпоративного подоходного налога. Это неизменная сумма за майнинг. При получении доходов от деятельности они, как и все налогоплательщики, предоставляют декларацию и будут уплачивать".Ержан Биржанов

Он считает, что эти нормы внесут ясность в деятельность майнеров.

"Думаю, что это внесет ясность даже для инвесторов, отечественных игроков, чтобы было понятное, прозрачное поле и можно было сюда вкладывать дополнительные средства".Ержан Биржанов

На одном из пленарных заседаний сенатор Ольга Булавкина заявила, что доходность майнеров недостаточно высока в Казахстане, именно поэтому они либо закрываются, либо уходят из страны.

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