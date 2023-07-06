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Потерявшихся на лодке отдыхающих спасли в ВКО

спасание Фото: ДЧС ВКО
Спасатели пришли на помощь, потерявшимся на лодке отдыхающим, сообщает Zakon.kz.

6 июля 2023 года спасателям района Алтай поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха два человека отплыли на лодке по Бухтарминскому водохранилищу и не выходят на связь.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили потерявшихся на противоположном берегу в заливе. Лодку с людьми транспортировали до базы отдыха, в медицинской помощи они не нуждались.

спасание

Фото: ДЧС ВКО

В департаменте по ЧС напомнили меры предосторожности на воде:

  • в области действует штормовое предупреждение о грозе, граде и шквалистом ветре, в связи с этим не катайтесь на лодке и других плавсредствах при таких метеоусловиях.
  • при катании на плавсредствах обязательно наличие спасательных жилетов.
  • перед выходом на воду, проверьте исправность плавсредства;
  • не перегружайте лодку — у каждого судна есть лимит по количеству пассажиров, соблюдайте эти ограничения.
  • не становитесь на сидения во время движения и не садитесь на борт лодки, а также не разрешайте этого делать детям, на ходу не выставляйте руки за борт, не ныряйте с плавсредств.
  • не оставляйте детей одних на плавсредствах.

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