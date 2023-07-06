Потерявшихся на лодке отдыхающих спасли в ВКО
Фото: ДЧС ВКО
Спасатели пришли на помощь, потерявшимся на лодке отдыхающим, сообщает Zakon.kz.
6 июля 2023 года спасателям района Алтай поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха два человека отплыли на лодке по Бухтарминскому водохранилищу и не выходят на связь.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили потерявшихся на противоположном берегу в заливе. Лодку с людьми транспортировали до базы отдыха, в медицинской помощи они не нуждались.
Фото: ДЧС ВКО
В департаменте по ЧС напомнили меры предосторожности на воде:
- в области действует штормовое предупреждение о грозе, граде и шквалистом ветре, в связи с этим не катайтесь на лодке и других плавсредствах при таких метеоусловиях.
- при катании на плавсредствах обязательно наличие спасательных жилетов.
- перед выходом на воду, проверьте исправность плавсредства;
- не перегружайте лодку — у каждого судна есть лимит по количеству пассажиров, соблюдайте эти ограничения.
- не становитесь на сидения во время движения и не садитесь на борт лодки, а также не разрешайте этого делать детям, на ходу не выставляйте руки за борт, не ныряйте с плавсредств.
- не оставляйте детей одних на плавсредствах.
Другие новости из ДЧС Восточно-Казахстанской области: для тушения пожара в ВКО вертолеты совершили 120 вылетов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ