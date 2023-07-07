В БТА Банке прокомментировали информацию, что Аблязов не имеет права покидать Францию

В БТА Банке прокомментировали сообщение о том, что Мухтара Аблязова обязали в 30-дневный срок покинуть Францию, передает Zakon.kz.

"БТА Банку стало известно о том, что Мухтар Аблязов получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок вследствие принятия Национальным судом по праву убежища решения о лишении его статуса беженца. Тем не менее данное предписание не может быть исполнено, поскольку в отношении Аблязова следственным судьей принята мера судебного контроля, запрещающая ему выезжать из страны", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Утверждается, что БТА Банк предпринимает все необходимые меры для достижения справедливого правосудия.



23 мая 2023 года Кассационный суд Франции постановил, что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования. Вследствие этого решения дело было возвращено следственному судье для продолжения расследования по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, совершенных Аблязовым в отношении БТА Банка. Таким образом, Аблязов по-прежнему находится под следствием во Франции и не имеет права покидать эту страну.

5 июля появилась информация, что суд Франции постановил Мухтару Аблязову покинуть страну в течение 30 дней.

23 мая стало известно, что во Франции возобновили дело против Аблязова.



В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Экс-банкир находится во Франции. В декабре 2022 года стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.