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Аблязов должен покинуть Францию в течение 30 дней

Аблязов должен покинуть Францию в течение 30 дней Фото: Facebook/Мухтар Аблязов
Суд Франции постановил Мухтару Аблязову покинуть страну в течение 30 дней, сообщает Zakon.kz.

Разыскиваемый и находящийся в бегах Мухтар Аблязов сообщил, что суд Франции вынес постановление, согласно которому он должен покинуть страну в течение 30 дней и уехать в ту страну, которая готова его принять.

"От меня потребовали, чтобы я покинул Францию в течение 30 дней, при этом у меня нет ни паспорта, ни визы, чтобы я мог уехать в другую страну", – сказал Аблязов.

Он также сообщил, что собирается обжаловать постановление французского суда.

В скором времени во Франции должны возобновиться судебные слушания в отношении Аблязова, и на этот период ему запрещено покидать пределы Франции.

23 мая стало известно, что во Франции возобновили дело против Аблязова. 

В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств "БТА Банка", ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Экс-банкир находится во Франции. В декабре 2022 года стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.

18 января 2023 года замгенпрокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему не могут экстрадировать Мухтара Аблязова. По его словам, проблемы с экстрадицией возникают из-за отсутствия соответствующего договора с Францией.

7 марта 2023 года апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд.

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