Во Франции возобновили дело против Аблязова

Кассационный суд Франции признал недействительным решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении казахстанского беглого банкира Мухтара Аблязова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mediapart.fr, Аблязов по-прежнему считается обвиняемым в растрате.

"В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил отменить все пункты постановления следственной палаты парижского апелляционного суда от 13 января 2022 года и требует повторного рассмотрения дела", – говорится в сообщении кассационного суда.

В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств "БТА Банка", ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Экс-банкир находится во Франции. В декабре 2022 года стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.

18 января 2023 года замгенпрокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему не могут экстрадировать Мухтара Аблязова. По его словам, проблемы с экстрадицией возникают из-за отсутствия соответствующего договора с Францией.

7 марта 2023 года апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд.

