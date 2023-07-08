В Павлодаре продолжаются работы по откачке дождевой воды

В МЧС РК сообщили о том, что силами и средствами областного ДЧС проводятся работы по откачке дождевой воды, передает Zakon.kz

По информации пресс-службы ведомства 7 июля из-за обильных осадков в виде дождя в городе Павлодар произошло подтопление открытой территории: проезжей части, улиц и дворов многоэтажных жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре сильный ветер и дождь из-за которого в городе часть дорог была затоплена и без электричества остались несколько районов. Помимо обесточенных домов и светофоров, в городе повалены несколько деревьев. Устранением повреждений на пяти светофорах занимались две бригады. Еще три при помощи специализированной техники вывозили упавшие деревья.

Кроме того сообщалось, что людей завалило обломками крыши торгового дома "Артур". По информации местных исполнительных органов общая площадь обрушения составляет 300 кв.м.

На место выезжали 4 сотрудника и одна единица техники ОСО и три сотрудника Центра медицины катастроф. "Спасатели приступили к разборке конструкции. Одного мужчину, 1975 года рождения, извлекли из-под завала и госпитализировали в больницу. У него диагностирован перелом обеих ног. Работы продолжаются", – сообщили в ДЧС Павлодарской области. Еще одного мужчину скорая госпитализировала до приезда спасателей.