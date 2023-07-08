Очередное видео с избиением девушки распространяют в Сети

В фонд НеМолчи.kz прислали очередное видео избиения неизвестной девушки, сообщает Zakon.kz.

Глава фонда Дина Смаилова опубликовала видео в Telegram-канале.













Ранее она сообщала, что в Алматы девушку очень сильно избили, ей выбили зубы. От страха, что ее изнасилуют, девушка выпрыгнула с третьего этажа.

Со слов Смаиловой, ее дело полиция отправила в архив, якобы потому что потерпевшая отказалась от претензий.

И сейчас Смаилова указала, что потерпевшая девушка узнала на новом видео своих обидчиц.

"Наша подзащитная узнала своих обидчиц на этом видео. Ее избивали точно также жестоко. Девушка говорит, что ее били эти же девушки и угрожали, что продадут мужчинам", - пишет Дина Смаилова.

Zakon.kz запросил комментарий в Департаменте полиции города Алматы. Подробности уточняются.